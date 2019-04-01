Son Dakika Haberleri: Berlin'de Toplu Taşıma Çalışanlarının Grevi Trafikte Yoğunluğa Yol Açtı

Berlin'de Toplu Taşıma Çalışanlarının Grevi Trafikte Yoğunluğa Yol Açtı

30 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanlarının grevi trafikte uzun araç kuyruklarına yol açtı.

Berlin'de Toplu Taşıma Çalışanlarının Grevi Trafikte Yoğunluğa Yol Açtı, System.String[]
Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma çalışanlarının grevi trafikte uzun araç kuyruklarına yol açtı.


Verdi Sendikasının çağrısı üzerine Berlin'deki toplu taşıma şirketi BVG'nin yaklaşık 14 bin 500 çalışanı, ücret artışı talebiyle bu sabah iş bırakma eylemine başladı. Yarın saat 03.00'e kadar sürecek grev boyunca metro, otobüs ve tramvaylar yolcu taşımayacak.


Toplu taşıma araçlarıyla iş yerlerine gidemeyen Berlinliler, otomobillerini kullanmak zorunda kaldı.

Bazı caddelerde yoğunluktan dolayı trafik kilitlenirken özellikle kent merkezi çevresindeki caddelerde ve otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışanlar işlerine, öğrenciler ise okula vaktinde yetişmekte zorlandı.

Banliyö trenlerinin BVG şirketine ait olmadığı için normal seferleri sürdü. Ancak grevden dolayı banliyö trenlerinde de yoğunluk yaşandı.

Verdi Sendikasının toplu sözleşme görüşmelerinde haftalık çalışma saatinin 39'dan 36'ya düşürülmesini ve çalışanların maaşlarının önemli ölçüde artmasını talep ettiği belirtildi.

BVG yönetiminin her çalışan için aylık ortalama 450 avro ücret artışı yapma teklifini reddeden sendika, bunun göz boyama olduğunu ve işvereni bu teklifle çalışanları bölmeye çalışmakla suçladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:20 Kaynak: AA

Almanya, Berlin, Güncel
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