Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor - Son Dakika Dünya

Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor

6 saat önce

Alman polisi başken Berlin'de aracıyla drift yaparak trafiği engelleyen sürücüyü arıyor.

Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor, System.String[]

Alman polisi başken Berlin'de aracıyla drift yaparak trafiği engelleyen sürücüyü arıyor. Pazar günü öğleden sonra Hardenbergstrasse ve Joachimsthaler Strasse yollarının kesiştiği noktaya hızla gelen siyah bir Maserati marka araç, defalarca drift attıktan sonra ters şeride girdi. Zoo istasyonunun önündeki kavşakta dönen otomobile etrafındaki bazı kişilerin Türk bayrağı sallayarak destek verdiği görüldü. Berlin polisi, aracın bir düğün konvoyunun parçası olduğunu söyledi.


Kendi etrafında dönen otomobilin aynı zamanda kırmızı ışıkta geçtiği kaydedildi. Görgü tanıklarının çektiği videolarda, şehrin göbeğinde drift yapan araca Türk bayrakları ve kornalarıyla eşlik eden süslenmiş araçların olduğu görülüyor. Soruşturma başlatan polis, olay anına ait videoları inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Ancak Maserati sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Berlin, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı
Aracının arızalanmasına sinirlendi, rastgele ateş açıp polisi yaraladı Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı Son Dakika: Atlasglobal iflas başvurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:40:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]