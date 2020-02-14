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Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor
6 saat önce
Alman polisi başken Berlin'de aracıyla drift yaparak trafiği engelleyen sürücüyü arıyor.
Alman polisi başken Berlin'de aracıyla drift yaparak trafiği engelleyen sürücüyü arıyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:03
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