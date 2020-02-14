Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor - Son Dakika Dünya

Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor

6 saat önce

Alman polisi başken Berlin'de aracıyla drift yaparak trafiği engelleyen sürücüyü arıyor.

Alman polisi başken Berlin'de aracıyla drift yaparak trafiği engelleyen sürücüyü arıyor. View on euronews

Berlin'de Türk bayraklı düğün konvoyu: Polis 'drift' yaparak ters şeride giren aracı arıyor

Berlin, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:03 
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