- Berlin'de Türk esnaftan sağlık çalışanlarına baklava jesti - Son Dakika
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- Berlin'de Türk esnaftan sağlık çalışanlarına baklava jesti

22 dakika önce

- Berlin'de Türk esnaftan sağlık çalışanlarına baklava jesti Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk esnaf Adil Sönmez, korona virüs salgını sırasında St. Hedwig Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına bir tepsi baklava götürdü.

- Berlin'de Türk esnaftan sağlık çalışanlarına baklava jesti

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk esnaf Adil Sönmez, korona virüs salgını sırasında St. Hedwig Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına bir tepsi baklava götürdü.

Korona virüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde birçok ülkede salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına restoran ve işletme sahipleri tarafından moral amacıyla ücretsiz olarak yemek gönderiliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de ise Türk esnaf Adil Sönmez, St. Hedwig Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına bir tepsi baklava götürdü. Türk tatlıcı Sönmez, baklavayı pişirilmesinden paketlenmesine kadar kendisi hazırlayarak hastane çalışanlarına götürdü.

Salgın nedeniyle hastanelere giriş mümkün olmazken Hemşire Belgin Kılınç, Türk esnafın duyarlı davranışına çok sevindiklerini belirterek hastane çalışanları adına esnaf Adil Sönmez'e teşekkür etti. Hemşire Kılınç, "Bu zor günlerde esnaflar kendileri zor durumda oldukları halde bizi desteklemeleri bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Çünkü zaman zaman o kadar yoğun oluyoruz ki yemeğe fırsat bulamıyoruz bile ve tatlı gerçekten çok iyi geldi, en azından enerji depolama konusunda" ifadelerini kullandı.

Hemşire Kılınç, "Buradan herkese sesleniyorum, lütfen herkes evde kalsın. Bizler sizin için buradayız ve bu zor dönemi en kısa zamanda atlatacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu. Çalışma arkadaşlarına baklava geleceği haberini verdiğini dile getiren Kılınç, iş arkadaşlarının da Türk mutfağını çok sevdiğini belirtti.

Doktor Moon da Türk tatlıcının jesti için teşekkür ederek, "Bugün önce yemeğimiz geldi ardından da üzerine tatlımız. Baklavayı ben de çok severim, harika bir gün geçireceğimizden eminim" dedi.

Sağlık çalışanlarına moral amacıyla tatlı götüren Türk esnaf Adil Sönmez ise, "Bugünlerde geçirdiğimiz korona virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarımız her zaman elini taşın altına koyuyor. O yüzden biz, her zaman sağlık çalışanlarının yanındayız. Ne zaman derlerse baklavamız kendilerine ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

- Berlin'de Türk esnaftan sağlık çalışanlarına baklava jesti

Adil Sönmez, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 07:56 Kaynak: İHA

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