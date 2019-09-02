Son Dakika Haberleri: Berlin'de Türk kökenli askere yapılan saldırı
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Berlin'de Türk kökenli askere yapılan saldırı

3 saat önce

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, başkent Berlin'de Alman ordusunda görevli Türk kökenli askere yapılan saldırıyı kınadı.

Berlin'de Türk kökenli askere yapılan saldırı, System.String[]

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, başkent Berlin'de Alman ordusunda görevli Türk kökenli askere yapılan saldırıyı kınadı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Kramp-Karrenbauer, Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Kramp-Karrenbauer, "Askerlere yönelik her türlü saldırıyı kınıyorum. Onlar Almanya'ya hizmet ediyor, saygı, takdir ve toplumun dayanışmasını hak ediyor." ifadelerini kullandı.


Berlin polisi, 25 yaşındaki Türk kökenli onbaşının, bugün Neukölln ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradığını ve bacağından yaralandığını bildirilmişti.

Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:22 Kaynak: AA
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