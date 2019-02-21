Berlin'de Türk Sanat Müziği Okuyan Japonlar

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk Sanat Müziği icra eden iki Japon sanatçı, şehirdeki Türkleri şaşırtıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk Sanat Müziği icra eden iki Japon sanatçı, şehirdeki Türkleri şaşırtıyor.



Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Shingo Ali Masuda ve Akiko Grabein adlı Japonya vatandaşları yaklaşık bir senedir Berlin'de çeşitli etkinliklerde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği icra ediyor. 10 yıl önce gittiği Mısır'da kanun enstrümanı ile tanışan ve ilk kanun derslerini almaya başlayan Shingo Ali Masuda, Japonya'ya döndüğünde ud sanatçısı bir Türk'le tanıştığını söyledi. Masuda "Arkadaş olduk ve ondan Klasik Türk Müziğini öğrendim. Sonra kanun ve Türk müziği dersleri almak için Türkiye'ye gittim. Bir sene İstanbul'da yaşadım ve burada hem müzik dersleri aldım hem de yeni dostlar edindim. Az da olsa Türkçe öğrendim. Ben tarz olarak daha çok saz semavi, peşrev, longa gibi enstrümantal Türk Klasik Müziği'ni seviyorum" dedi. Yıllar içerisinde Müslüman arkadaşları sayesinde İslam dinini seçtiğini ve Müslüman olduğunu açıklayan Masuda "Mısırlı bir arkadaşım sayesinde Japonya'daki bir camide Müslüman oldum. O bana Ali ismini verdi. Zaten Japonya'da çok sayıda Müslüman yabancı var" dedi.



"JAPONCA VE TÜRKÇE BİRBİRİNE ÇOK YAKIN" Akiko Grabein ise tamamen tesadüfen Türk müziğiyle tanıştığını ifade etti. Shingo Ali Masuda'ya tercümanlık yapmak üzere Berlin Türk Müzik Akademisi'ne giden Akiko Grabein, burada müzik öğretmeninin teşvikiyle Türkçe şarkılar okumaya başladığını dile getirdi. Aslında caz müziğiyle uğraştığını söyleyen Grabein, "Türkçe müzik okuyacağım aklımdan bile geçmezdi. Ama tanıyınca Türk müziğini sevdim. Ayrım yapmıyorum. Hem Türk Halk Müziğini hem de Türk Sanat Müziğini seviyorum. Shingo ile birlikte iyi bir ikili olduk. O kanun çalıyor, ben de okuyorum. Türkçe bilmememe rağmen parçaları ezberden okuyorum. Zaten Japonca ve Türkçe çok yakın iki dil. Gramerleri de birbirine çok benziyor" dedi. Sıraltı Restoran'ın sahibi Ali Altun ise, en çok sanatçıların nereli olduklarına ilişkin soru ile karşılaştığını ifade ederek, "Evet, Japonya'dan geliyorlar. Türk müziğine karşı aşinalıkları var. İçten gelerek, bu eğitimi alıp yapıyorlar, söylüyorlar" ifadelerini kaydetti. İkili son bir yıldır Sıraltı isimli restoranda haftada bir gün misafirlere Türk müziğinin en sevilen parçalarını seslendiriyor. Türk müziği yapan iki Japon sanatçıyı karşılarında gören misafirler oldukça şaşırıyor. İkilinin, ağır makamlı Türkçe şarkıları bile büyük ustalıkla çalıp söylemeleri, Berlin'de yaşayan Türklerin de takdirini topluyor.



(İHA)

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