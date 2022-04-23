Berlin'de "vatandaşlığı olmayanlara da seçim hakkı" verilmesi için gösteri yapıldı - Son Dakika
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Berlin'de "vatandaşlığı olmayanlara da seçim hakkı" verilmesi için gösteri yapıldı

23.04.2022 17:23
Berlin'de "vatandaşlığı olmayanlara da seçim hakkı" verilmesi için gösteri yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkede Alman vatandaşlığı olmayanlara seçimlerde oy kullanma hakkı verilmesi için gösteri yapıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkede Alman vatandaşlığı olmayanlara seçimlerde oy kullanma hakkı verilmesi için gösteri yapıldı.

Irkçılık Karşıtı Eylem Birliği (ABA), "Deutsche Wohnen ve Diğerlerini Kamulaştırın" adlı oluşum, Seebrücke Berlin Derneği ve "Bizsiz Olmaz, Yüzde 14" girişimi tarafından Kreuzberg ilçesinde Kottbusser Tor Meydanı'nda "Herkese seçim hakkı tanınmadan demokrasi olmaz" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

"Herkese oy hakkı" afişinin de asıldığı gösteride çeşitli dillerde konuşmalar yapıldı ve Almanya'da yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına da oy hakkı verilmesi için imza kampanyası düzenlendi.

Eylemi organize edenlerden olan Garip Bali, burada yaptığı konuşmada, seçimlerde herkese oy hakkı verilmesi için 70 yıldan fazla süredir mücadele verildiğini belirterek "Bu ülkede 10 milyon insan seçim hakkından yoksunsa bu bir demokrasi ayıbıdır. Bunu bir an önce kapatmak için birlikte mücadele etmekten başka bir çare yok." dedi.

Almanya'da sırf Alman vatandaşı olmadığından dolayı federal ve eyalet düzeyinde 10 milyon insanın oy kullanma hakkından mahrum bırakıldığını, bunun büyük bir haksızlık olduğunu vurgulayan Bali, "Bu bir dışlanma, horlanma, ikinci sınıf muamelesi görmekten başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Bali, Berlin eyaletinde aralıkta kurulan yeni hükümetin koalisyon protokolünde "Alman vatandaşı olmayanlar için eyalet ve ilçeler düzeyinde oy kullanma hakkını sağlamak için federal düzeyde koşulları oluşturma" sözünü verdiğine, ancak hükümetin kurulmasından 100 gün sonra bu konuda hiçbir adımın atılmadığına dikkati çekti.

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Kaynak: AA

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