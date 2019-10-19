Son Dakika Haberleri: Berlin'de Yalnızlıktan Sorumlu Komisyonerlik kurulması gündemde
Son Dakika Dünya Berlin'de Yalnızlıktan Sorumlu Komisyonerlik kurulması gündemde

Berlin'de Yalnızlıktan Sorumlu Komisyonerlik kurulması gündemde

27 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de Yalnızlıktan Sorumlu Komisyonerlik kurulması teklif edildi.

Berlin'de Yalnızlıktan Sorumlu Komisyonerlik kurulması gündemde, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de Yalnızlıktan Sorumlu Komisyonerlik kurulması teklif edildi.


3,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan Almanya'nın en kalabalık şehrinde evlerin hemen hemen yarısında yalnızca bir kişi yaşıyor ve her yıl en az 300 kişi evinde başka kimse fark etmeden hayatını kaybediyor.

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Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:03 
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