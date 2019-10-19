Berlin'de Yalnızlıktan Sorumlu Komisyonerlik kurulması gündemde

Almanya'nın başkenti Berlin'de Yalnızlıktan Sorumlu Komisyonerlik kurulması teklif edildi.



3,5 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan Almanya'nın en kalabalık şehrinde evlerin hemen hemen yarısında yalnızca bir kişi yaşıyor ve her yıl en az 300 kişi evinde başka kimse fark etmeden hayatını kaybediyor.