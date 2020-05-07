- Berlin'de yaşayan Türk vatandaşı evinde diktiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor- Farklı renkte ve... - Son Dakika

- Berlin'de yaşayan Türk vatandaşı evinde diktiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor

Farklı renkte ve desendeki maskeler büyük ilgi görüyor

BERLİN - Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Safia Yazanoğlu, korona virüse karşı evinde farklı renk ve desenlerde diktiği maskeleri ücretsiz olarak dağıtıyor.

Berlin'de yaşayan Safia Yazanoğlu, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Berlinlilere destek olmak için evinde diktiği maskeleri ücretsiz dağıtmaya başladı. İşe önce kendi çevresine maske dikerek başlayan Yazanoğlu, farklı renkte ve desenlerde diktiği maskelere çok sayıda talep gelmeye başlayınca sosyal medyadan duyuru yaparak isteyen herkese diktiği maskeleri hediye ediyor. Şu ana kadar farklı renk ve boyutlarda diktiği yüzlerce maskeyi ücretsiz dağıtan Yazanoğlu, evindeki artan kumaşlarla başladığı maske dikme işine kendi kumaşları bitince bağışlanan kumaşlarla devam ediyor. Maske dikme işini severek yaptığını dile getiren Yazanoğlu, evinden dışarı çıkamayanlara da yardım elini uzatarak diktiği maskeleri evlerine kadar götürüyor.

Yaptığı işten zevk aldığını belirten Safia Yazanoğlu, "En basit bir şekilde sağlımızı tehdit eden bir konuda küçücük de olsa bir faydamın olduğunu düşünüyorum. Talebe göre çevreme ikişer tane, birer tane maske dikip hediye ediyorum. Önce kendi çevremde başladım, sonra sanal çevremdeki insanlara da duyurdum. Şu anda çevremin haricinde hiç tanımadığım insanlar da geliyor. Hatta maskeleri kendim gidip dağıtıyorum, bundan zevk de duyuyorum" dedi.

Maske dikme işini tamamen gönüllü olarak yaptığını ifade eden Yazanoğlu, "Bana bir şey talep edip etmediğimi soruyorlar bazen. Etmiyorum ve etmeyi de düşünmüyorum" diye konuştu.

Özellikle erkek gömleklerinin kumaş olarak maske için çok uygun olduğunu ifade eden Yazanoğlu, kullanılmayan erkek gömleklerinin çöpe atılmamasını ve kendisine verilmesini istedi. Yazanoğlu, önümüzdeki günlerde dikiş makinesi ile mahalli derneklerde kumaşını getirenlere talebe göre maske dikmeye hazırlanıyor.