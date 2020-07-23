Berlin'de yeşil alanların açık hava partilerine tahsis edilmesi gündemde - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyalleşemeyen gençler yeşil alanlarda kaçak partiler düzenliyor. Kulüpler Komisyonu ise, yeşil alanların açık hava etkinlikleri için kullanıma açılmasını talep etti.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınında alınan önlemler sosyal hayatı kısıtladı. Kültür, sanat ve eğlenceye yönelik etkinliklerdeki kısıtlamalar, özellikle genç nüfusu olumsuz etkiledi. Sıcak havalarda sıkılan ve bunalan gençler, zaman geçirmek için alternatif olarak farklı eğlence yöntemleri geliştirmeye başladı. Almanya'nın başkenti Berlin'de gençler özellikle hafta sonları parklarda, yeşil alanlarda büyük gruplar halinde bir araya gelerek kaçak partiler düzenliyor. Sosyal medya üzerinden haberleşen gençler, şehrin büyük parklarındaki yeşil alanlarda buluşuyor. İçeceklerini, müziklerini, hatta bazen parti ışıklarını da yanlarında getiren gençlerden bazıları da eğlence sonrası çadır kurarak sabahlıyor. Partide sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmazken, Berlin polisi son zamanlarda yüzlerce kişinin katıldığı partilere belli bir saate kadar göz yumuyor. Geçtiğimiz ay gece kulübü ve disko işletmecileri, Berlin Landwehrkanal'da "partili" protesto düzenlemiş, sınırlı sayıda kişinin katımı için izin alınan kanal partisine yaklaşık 3 bin kişi katılınca olay büyük tepki toplamıştı.

Açık hava partilerine yönelik yasal düzenleme talebi

Şimdi ise kaçak yapılan açık hava eğlencelerine yönelik kısmi bir düzenleme yapılması planlanıyor. Berlin'de oluşturulan Kulüpler Komisyonu, şehirdeki yeşil alanların barlar, restoranlar ve kulüpler için açık hava etkinlikleri yapmak üzere kullanıma açılmasını talep etti. Berlin Belediye Başkan Yardımcısı ve Ekonomi, Enerji ve İşletmeler Senatörü Ramona Pop'un da bu fikri desteklemesine rağmen bazı ilçe idareleri öneriye olumlu bakmıyor. İlçelerin bir kısmı yeteri kadar yeşil alana sahip olmadığı için plana karşı çıkıyor. Bazı ilçeler de mevcut yeşil alan ve parkların salgın nedeniyle normal zamanlara göre daha fazla tercih edildiğini ve parti yoğunluğunu kaldıramayacağını öne sürüyor. İlçesindeki nüfus yoğunluğunun yeşil alanlarda çevresel tahribata yol açabileceği gerekçesiyle açık alanda eğlence fikrine sıcak bakmayan yetkililer de bulunuyor.

Bazı ilçe belediyeleri ise açık havada eğlence fikrine sıcak bakıyor. Pankow Belediyesi planetaryum önündeki alanın parti amaçlı kullanılabileceğini açıklarken, Spandau Belediyesi de açık alanda eğlence için somut bir fikirleri olmamakla birlikte fikre sıcak baktığını bildirdi. Marzahn Belediyesi ise aşırı kullanım sonucu oluşabilecek gürültü kirliliği, doğa, çevre yan etkileri nedeniyle sabit bir alana odaklanmamak şartıyla bin 200 hektar yeşil alanı Berlinlilere eğlence amaçlı sunabileceklerini açıkladı.

Şehir genelinde açık hava partilerine resmi düzenlemeyle onay geldiği takdirde Berlin'in açık hava partisi şehrine dönüşmesi bekleniyor. - BERLİN