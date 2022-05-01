Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı - Son Dakika
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Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı

01.05.2022 23:39
Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan çeşitli gösteriler kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan çeşitli gösteriler kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başkentin Oranien Meydanı'nda düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Güvenlik güçleri, göstericileri biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, kentte 1 Mayıs'ta çok sayıda gösteri yapıldığı, bu gösterilerde yaklaşık 6 bin polisin görev yaptığı belirtildi.

Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 1 Mayıs yürüyüşüne 14 binden fazla göstericinin katıldığı ifade edildi.

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1 Mayıs, Almanya, Berlin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berlin'deki 1 Mayıs gösterilerinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı - Son Dakika


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