Berlin'deki Bergama Müzesi'ne yağlı sıvı ile saldırı - Son Dakika

Berlin'deki Bergama Müzesi'ne yağlı sıvı ile saldırı

22.10.2020 14:46
Berlin'deki Bergama Müzesi'ne yağlı sıvı ile saldırı, System.String[]

Berlin'de üç bölümden oluşan Bergama Müzesi'ne 3 Ekim'de yağlı bir sıvı ile saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Berlin'de üç bölümden oluşan Bergama Müzesi'ne 3 Ekim'de yağlı bir sıvı ile saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Berlin polisi saldırganların bulunması için özel ekip kurulduğunu duyurdu.

Berlin'de üç bölümden oluşan Bergama Müzesi'ne 3 Ekim'de saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Soruşturma için gizli tutulduğu belirtilen saldırı sonucu 70'e yakın tarihi esere yağlı bir sıvı dökülerek zarar verildiği bildirildi. Berlin polisi, Alman arkeologlar tarafından 1878 yılında kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve Berlin'e nakledilen Bergama Zeus Sunağı, Milet Pazar Yeri Kapısı, İştar Kapısı ve Mşatta Sarayı gibi yapıların günümüze ulaşmış parçalarının sergilendikleri Bergama Müzesine gerçekleştirilen saldırının faillerinin bulunması için yoğun çaba harcıyor. Gelen her türlü ihbarı en ince detayına kadar değerlendirdiklerini belirten Berlin polisi, 70 tarihi esere yağlı sıvı ile saldıranların yakalanması için özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.

Berlin Eyalet Müzeleri Müdür Yardımcısı Christina Haak, olaydan Pergamon Müzesi, Alte Nationalgalerie ve Neues Müzesi'ndeki 63 serginin etkilendiğini ve belirli parçaların neden seçildiğine dair net bir tema veya model olmadığını söyledi. Saldırıdan sonra bazı eserlerin tekrar restorasyona tabi tutulduğu ve bazı eserlerin temizlendikten sonra tekrar müzedeki yerine konduğu açıklandı.

Saldırının nedeni hakkında herhangi bir somut delil olmazken, ülkedeki aşırı sağcı grupların propaganda amaçlı bir eylem yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - BERLİN

Bergama Müzesi, Saldırı, Berlin, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Berlin'deki Bergama Müzesi'ne yağlı sıvı ile saldırı - Son Dakika

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