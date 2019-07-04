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Berlin'deki Dong Xuan Center yandı

33 dakika önce

ALMANYA'nın başkenti Berlin'in Lichtenberg bölgesinde yer alan Dong Xuan Center alışveriş kompleksinde yangın çıktı.

Berlin'deki Dong Xuan Center yandı, System.String[]
ALMANYA'nın başkenti Berlin'in Lichtenberg bölgesinde yer alan Dong Xuan Center alışveriş kompleksinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni bilinmiyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:02 
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