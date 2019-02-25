Son Dakika Haberleri: Berlin'deki Finale Gitmek İçin Daha Çok Çalışmamız Gerekiyor"

Berlin'deki Finale Gitmek İçin Daha Çok Çalışmamız Gerekiyor"

42 dakika önce

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Fransa temsilcisi BEZIERS'i konuk edecek VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, Berlin'deki finale gitmek için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Berlin'deki Finale Gitmek İçin Daha Çok Çalışmamız Gerekiyor
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Fransa temsilcisi BEZIERS'i konuk edecek VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, Berlin'deki finale gitmek için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

"Şampiyonlar Ligi'nde Scandicci, Novara, Conegliano, Eczacıbaşı gibi çok iyi takımlar var. Fenerbahçe de Dobriana Rabadzhieva'yı transfer ederek güçlendi." sözlerini kullanan Guidetti, "Berlin'deki finale gitmek için daha çok çalışmamız, her maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. BEZIERS maçına da aynı motivasyonla hazırlandık." ifadelerine yer verdi.

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise "Geçtiğimiz hafta Allianz MTV Stuttgart önünde zorlu bir maç oynadık. Çok iyi defans yapan ve bizi zorlayan bir takımdı. BEZIERS'le Fransa'da oynadığımız karşılaşma bizim için daha rahat geçmişti. BEZIERS de iyi defans yapan ve mücadele eden bir takım. Umarım kendi evimizde de güzel bir sonuçla maçı kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 27 maçlık yenilmezlik serisi bulunan VakıfBank, BEZIERS mücadelesi öncesinde lider olarak çeyrek finale çıkmayı garantilemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:32 Kaynak: AA

Fransa, Berlin, Spor
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