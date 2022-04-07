Berlin'deki İngiliz elçiliği güvenlik görevlisi, Rusya adına casusluk yapmakla suçlanıyor - Son Dakika
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Berlin'deki İngiliz elçiliği güvenlik görevlisi, Rusya adına casusluk yapmakla suçlanıyor

07.04.2022 15:45
Berlin'deki İngiliz elçiliği güvenlik görevlisi, Rusya adına casusluk yapmakla suçlanıyor

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği'ndeki bir güvenlik görevlisinin, Rusya adına casusluk yaparak "gizli" bilgileri bir Rus askeri ataşesine verdiği ediliyor.

İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği'ndeki bir güvenlik görevlisinin, Rusya adına casusluk yaparak "gizli" bilgileri bir Rus askeri ataşesine verdiği ediliyor.

Adı David Smith olarak açıklanan güvenlik görevlisi, Resmi Sırlar Yasası uyarınca 9 suçla itham ediliyor.

Bugün Westminster Mahkemesi'ne çıkması beklenen İngiliz vatandaşının, büyükelçilikten bilgi toplayarak Ekim 2020-Ağustos 2021 arasında Rus devletinin temsilcisi olduğuna inandığı birine verdiği iddia ediliyor.

Dava dosyasında, Smith'in Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde görevli Rus askeri ataşesi Sergey Chukhurov ile mektup yoluyla iletişim kurmaya çalıştığı belirtiliyor.

Güvenlik görevlisi, Rus askeri ataşesine İngiliz çalışanların faaliyetleri, kimlikleri, adresleri ve telefon numaralarını iletmekle itham ediliyor.

Suçlamalar arasında hükümetinin faaliyetleri hakkında "gizli" olarak sınıflandırılan bilgileri toplayarak devletin güvenliğine ve çıkarına zararlı eylemlerde bulunmak ve İngiliz elçiliğinin operasyonlarıyla ilgili materyal toplamak da yer alıyor.

David Smith'in ayrıca, belgelerin izinsiz fotokopilerini çektiği, elçiliğin güvenlik kamerası sisteminin kayıtlarını kopyaladığı ve imha etmesi istenen SİM kartları sakladığı iddia ediliyor.

Alman polisi tarafından 10 Ağustos'ta gözaltına alınan güvenlik görevlisi, dün İngiltere'ye iade edilmişti.

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Güvenlik Görevlisi, Berlin, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berlin'deki İngiliz elçiliği güvenlik görevlisi, Rusya adına casusluk yapmakla suçlanıyor - Son Dakika


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