Berlin'deki Libya Konferansı - Aile fotoğrafı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berlin'deki Libya Konferansı - Aile fotoğrafı - Son Dakika

Berlin'deki Libya Konferansı - Aile fotoğrafı

6 saat önce

Aile fotoğrafından detaylar Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansa katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel...

Aile fotoğrafından detaylar Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Libya konulu konferansa katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Berlin'deki Libya Konferansı - Aile fotoğrafı

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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