Berlin'deki Libya Konferansı'na Çin de katılacak - Son Dakika
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Berlin'deki Libya Konferansı'na Çin de katılacak

12 dakika önce

Çin, Almanya'nın başkenti Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya Konferansı'na katılacağını açıkladı.

Berlin'deki Libya Konferansı'na Çin de katılacak, System.String[]

Çin, Almanya'nın başkenti Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya Konferansı'na katılacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na Çin Komünist Partisi (ÇKP) Dışişleri Çalışma Komitesi Ofisi Başkanı Yang Cieçı'nın katılacağını bildirdi.

Sözcü, Yang'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak Almanya tarafının daveti üzerine katılacağını da ifade etti.

Çin'de 2007- 2013 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Yang, 2013-2017'de başbakanlık ve bakanlık arasında ara makam olarak faaliyet yürüten Devlet Müşavirliği görevini ifa etti.

ÇKP'nin en üst 25 isminin bulunduğu Politbüro Komitesi üyeliği de bulunan Yang, 2018'den bu yana partinin dışişleri noktasında en etkin isimlerinden biri olarak görev yapıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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