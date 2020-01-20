Berlin'deki Libya Zirvesi sona erdi, 'sonuç bildirgesi'nde hangi maddeler var?

İç savaşın sürdüğü Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi istikrarın sağlanması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen zirvenin sonunda açıklanan "sonuç bildirgesinde", Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasına karar verildi.



Zirve sonrası kabul edilen Libya Siyasi Anlaşması'nın siyasi istikrar ve çözüm için önemli bir yol haritası olduğu belirtilirken, toplantıya katılan devletler ateşkes süresi boyunca Libya'daki gruplara silah yardımı ve askeri destek vermeyi durdurma taahhüdünde bulundu.