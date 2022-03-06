Berlin'deki Spandau Yeni Cami, Ukrayna'dan gelen mültecilere kapılarını açtı - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyetlerini sürdüren İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatına bağlı Spandau Yeni Cami, Ukrayna'dan gelen mültecilere kapılarını açtı.

Rusya'nın askeri saldırıda bulunmasından sonra Ukrayna'dan kaçanlar, Polonya üzerinden Almanya'ya geliyor. Mülteci olarak Berlin Ana Tren İstasyonu'na gelen çeşitli milletlerden Müslümanlara Berlin'deki camiler de sahip çıkıyor.

Spandau Yeni Cami Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yılar, AA muhabirine, Ukrayna'dan gelen bir grup Müslüman'ın uzun süre tren garında bekletildiğini belirterek, "Tren istasyonunda birlikte çalıştığımız bir kadın, 18 Müslümanın burada beklediğini bize söyledi. Maalesef orada 20 saat bekletilmişler. Kimse alıp götürmemiş. Bize haber geldiğinde toplandık, arabalarla gittik, oradan onları aldık camimize getirip yerleştirdik." dedi.

Yılar, burada tanıdıkları iş insanlarının kendilerine yiyecek ve içecek konusunda yardım ettiğini belirtti.

Gelenlerin hepsini bağrımıza basacağız

Mültecilerle ilgilenen Dursun Nas da camide Kur'an-ı Kerim kursunun yapıldığı sınıfları boşaltarak buraya döşekler koyduklarını ve mültecileri ağırladıklarını ifade etti.

Nas, şu an 25'i kadın 48'yi kişiyi misafir ettiklerini aktararak, kadın ve erkekleri farklı katlara yerleştirdiklerini kaydetti.

Şu an mültecilere ilişkin camiler arasında koordinasyon içinde olduklarını vurgulayan Nas, "Gelecek olan diğer Müslümanlar için de hazırlık yaptık. Müslüman dernekler ve birlikler yardım etmeye hazır. Eğer gelecek olurlarsa hepsini bağrımıza basmaya hazırız." dedi.

Harkov'da 15 yıldır yaşayan ve Ukrayna'daki savaştan dolayı Berlin'e gelen Mohammad Umed, camideki insanların kendilerine yardımcı olduklarını belirterek, "Bizi bu camiye getirdiler, bizim için her şeyi yaptılar, yemek ve giyecek temin ettiler, bize çok şey verdiler. Kendimizi çok iyi hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Umed tren istasyonda kendilerini kiliseye göndermek istediklerini ifade ederek, "Biz onlara Müslüman olduğumuzu, gitmeyeceğimizi söyledik. Geri geldik. Annemin yanına geldim ve 'Allah'a inan o sana yardımcı olur' dedi. Beş dakika sonra bu kardeşlerimiz geldi. Bize yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Annemin dediği gibi, Allah onları bize gönderdi. Allah'a güvenin. Sadece 5 dakika sonra bu kardeşlerimiz geldi, bize çok yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuklarıyla Berlin'de geldiğini anlatan Umed, "Elhamdülillah çok iyiyiz, mutluyuz, böyle kardeşlerimiz olduğu için. Çok sayıda Müslümana yardımcı oluyorlar. Çok mutluyum, kendimi ifade etmekte zorlanıyorum, Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanlığı Ukrayna'dan 37 bin 786 kişinin ülkeye geldiği bilgisini paylaştı. Ancak Avrupa Birliği'nde (AB) sınır kontrolleri yapıldığı için gerçek sayının daha da yüksek olabileceğine işaret etti.