Berlin'deki Tegel Havalimanı çalışanlarından "işimi istiyorum" protestosu - Son Dakika

Berlin'deki Tegel Havalimanı çalışanlarından "işimi istiyorum" protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Tegel Havalimanı'nda hizmet veren temizlik firmasının iflas etmesinin ardından çalışanlar "işimi istiyorum" protestosu düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Tegel Havalimanı'nda hizmet veren temizlik firmasının iflas etmesinin ardından çalışanlar "işimi istiyorum" protestosu düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Tegel Havalimanı, yeni yapılan Berlin Brandenburg Havalimanı'nın ay sonunda faaliyete başlaması ile kapatılacak. Tegel Havalimanı'nın kapatılması nedeni ile temizlik hizmeti veren Wisag firması iflas etti. Çalışanları arasında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu firma iflas edince işçiler tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. İflas nedeniyle 320 kişi mağdur oldu. Çalışanlar, 2008 senesinde Lufthansa ve Tegel Havalimanlarına ait olan işletmelerin, Sosyal Demokrat Partili (SPD) belediye tarafından sahibi SPD'ye yakın olan Wisag firmasına satıldığını iddia ederek, SDP binası Willy Brant Haus önünde "işimi istiyorum" protestosu düzenledi. İşçiler, protesto sırasında ellerinde "Şimdi İşsiziz, Teşekkürler SPD", "Sosyal Demokratlar Tarafından Satıldık ve İhanete Uğradık" yazan dövizler taşıdı.

Protestoya katılan işçilerden İlkan Öger yaptığı açıklamada, işverenlerinin korona virüs salgınını bahane ederek kendilerinden kurtulmak istediğini ifade etti. 20 senedir bu işletmeye emek verdiğini aktaran Öger, "Korona yüzünden iş azaldı ama yine de iş var. Biz yılların çalışanıyız, dolayısıyla aylık maaşlarımız yüksek olduğu için koronayı bahane ederek bizleri işten çıkarmaya karar verdiler. Ama buna paralel yeni firmalar kuruyor ve düşük maaşlı yeni işçiler alıyorlar. Tazminatlarımızı ödemek istemedikleri için de firmayı iflas ettirdiler" dedi.

30 senedir Tegel Havalimanı'nda çalışan Andre Fernitz ise yaptığı açıklamada, siyasetçiler tarafından özellikle de SPD tarafından ihanete uğradıklarını vurguladı. Fernitz, "2008 yılında firmamız satıldı ve daha iyi olacağı söylendi. Ama geçen zaman içerisinde şartların hep kötüye gittiğini gördük. Siyasiler, işveren ve sendika tarafından ihanete uğradık. Sözleşmemiz olmasına rağmen tazminat dahi alamadan işsiz kaldık" ifadelerini kullandı.

Berlin'deki Tegel Havalimanı çalışanlarından işimi istiyorum protestosu
Berlin'deki Tegel Havalimanı çalışanlarından işimi istiyorum protestosu
Berlin'deki Tegel Havalimanı çalışanlarından işimi istiyorum protestosu
Berlin'deki Tegel Havalimanı çalışanlarından işimi istiyorum protestosu

İşçiler, Almanya, Berlin, İflas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berlin'deki Tegel Havalimanı çalışanlarından 'işimi istiyorum' protestosu - Son Dakika

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