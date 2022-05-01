Berlin'deki Trabzonspor taraftarları, şampiyonluğu coşkuyla kutladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle, Almanya'nın başkenti Berlin'deki taraftarları sevinç gösterilerinde bulundu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar, Berlin sokaklarına dökülerek şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Şehirde araç konvoyu oluşturan taraftarlar, daha sonra bordo-mavi bayraklar ve Türk bayraklarıyla kent merkezindeki Breitscheid Meydanı'nda toplandı.

Bordo-mavili taraftarlar, burada takımları lehine tezahüratta bulundu, müzik eşliğinde kolbastı ve horon oynadı. Bazı taraftarların yanlarında getirdikleri meşaleleri yakması ve havai fişekler fırlatması, renkli görüntüler oluşturdu.