Son Dakika Haberleri: Berlin'deki üçlü görüşmeye sayılı günler kaldı
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Berlin'deki üçlü görüşmeye sayılı günler kaldı

6 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki üçlü görüşme 25 Kasım Pazartesi Berlin'de gerçekleştirilecek.

Berlin'deki üçlü görüşmeye sayılı günler kaldı, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki üçlü görüşme 25 Kasım Pazartesi Berlin'de gerçekleştirilecek.


Almanya'nın başkenti Berlin'de, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmeye 4 gün kaldı. Akıncı, Berlin'e gitmek üzere 24 Kasım Pazar günü yerel saatle 15.05'te adadan ayrılacak. Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin'de BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Anastasiadis ile 25 Kasım Pazartesi akşamı görüşerek, 26 Kasım Salı günü öğle saatlerinde Berlin'den ayrılarak yerel saatle 20.30'da adaya dönecek.


BM Genel Sekreteri Guterres'in daveti ve ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski'de yapılması planlanıyor. - LEFKOŞA

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Berlin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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