Berlin'deki Yuvalarda Yarın Grev Var

EĞİTİM ve Bilim Sendikası GEW Başkanı Doreen Siebernik, durumun olumsuzluğunun farkında olduklarını belirterek "Aileler için zor olacağının farkındayız. Ama onların bizimle birlikte olduğunu ve bizimle dayanışma içinde olacaklarını da biliyoruz.

EĞİTİM ve Bilim Sendikası GEW Başkanı Doreen Siebernik, durumun olumsuzluğunun farkında olduklarını belirterek "Aileler için zor olacağının farkındayız. Ama onların bizimle birlikte olduğunu ve bizimle dayanışma içinde olacaklarını da biliyoruz. Berlin senatosu eğitmenlerin artık sabrının tükendiğini bilmesi gerekir. Eğitmenler de artık iyi kazanmak istiyorlar" dedi.



Birleşik Hizmet Sendikası ver.di geçen hafta aralarında yuva çalışanlarının da bulunduğu kamuda görevli 3 milyon 300 bin çalışanın ücret artışı için masaya oturmuştu. Ülke genelinde toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, sendika yetkilileri masada ellerini güçlendirmek amacıyla farklı eyaletlerde farklı zamanlarda uyarı grevlerini sürdürecek.



Önümüzdeki haftalarda hastanelerde de iş bırakma eyleminin yapılması bekleniyor. Ver.di çalışanlar için en az 200 Euro olmak şatıyla yüzde 6 zam, hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışanlar için ise en az 300 Euro zam istiyor.

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