Son Dakika Haberleri: Berlin Devlet Operası yeni sezonu "Windsor'un Şen Kadınları" ile açtı
Son Dakika Kültür Sanat Berlin Devlet Operası yeni sezonu 'Windsor'un Şen Kadınları' ile açtı

Berlin Devlet Operası yeni sezonu "Windsor'un Şen Kadınları" ile açtı

37 dakika önce

Shakespeare’in ünlü oyununa küçük bir Alman dokunuşu... Sadakatsizliğin ve güvensizliğin esprili bir komedisi... Berlin Devlet Operası, bu sezonu Otto Nicolai’nin “Windsor’un Şen Kadınları” eseriyle açıyor. Hedonist Sir John Falstaff rolünü Alman bas Rene Pape oynuyor.

Berlin Devlet Operası yeni sezonu

Shakespeare'in ünlü oyununa küçük bir Alman dokunuşu... Sadakatsizliğin ve güvensizliğin esprili bir komedisi...


Berlin Devlet Operası, bu sezonu Otto Nicolai'nin "Windsor'un Şen Kadınları" (Die Lustigen Weiber von Windsor) eseriyle açıyor. Hedonist Sir John Falstaff rolünü Alman bas Rene Pape oynuyor.

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William Shakespeare, Berlin, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:12 
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