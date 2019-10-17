Son Dakika Haberleri: Berlin Devlet Operası yeni sezonu "Windsor'un Şen Kadınları" ile açtı
Son Dakika Dünya Berlin Devlet Operası yeni sezonu 'Windsor'un Şen Kadınları' ile açtı

Berlin Devlet Operası yeni sezonu "Windsor'un Şen Kadınları" ile açtı

35 dakika önce

Shakespeare'in ünlü oyununa küçük bir Alman dokunuşu... Sadakatsizliğin ve güvensizliğin esprili bir komedisi... Berlin Devlet Operası, bu sezonu Otto Nicolai'nin "Windsor'un Şen Kadınları" eseriyle açıyor.

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Shakespeare'in ünlü oyununa küçük bir Alman dokunuşu... Sadakatsizliğin ve güvensizliğin esprili bir komedisi... Berlin Devlet Operası, bu sezonu Otto Nicolai'nin "Windsor'un Şen Kadınları" eseriyle açıyor. Hedonist Sir John Falstaff rolünü Alman bas Rene Pape oynuyor.

Berlin Devlet Operası yeni sezonu Windsor'un Şen Kadınları ile açtı

William Shakespeare, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:14 
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