Berlin Döner Antalyaspor, başarılı bir sezonu geride bıraktı

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu sezon ilk kez yer alan ve play-off'u "kıl payı kaçıran" Berlin Döner Antalyaspor'un başarılı bir sezon geçirdiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk 5 maçından yenilgiyle ayrılan, ardından yakaladığı galibiyet serisi ile çıkışa geçen Berlin Döner Antalyaspor, normal sezonun son maçına play-off potasında girdi.

12 takımın yer aldığı B Grubu'nda yer alan Berlin Döner Antalyaspor, son maçında deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile karşılaştı. İki takımın mücadelesinden ev sahibi ekip galip çıkınca, aynı galibiyet sayısında olmalarına rağmen puan farkıyla play-off'a adını yazdıran taraf Nevşehir temsilcisi oldu.

Berlin Döner Antalyaspor ise bu yenilgi ile sezonu tamamlamış oldu. İlk yılında hiç şans verilmemesine rağmen özellikle iç sahada galibiyetleri ile play-off potasına giren kırmızı beyazlılar, beklenenin üzerinde başarı sergiledi.

Berlin Döner Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, bütçe olarak kendilerinden çok daha güçlü takımlara karşı başa baş bir mücadele verdiklerini belirtti.

Özel, "Evimiz olan Antalya Spor Salonu'nda hiç yenilmedik. Özellikle desteğini hiç esirgemeyen taraftarlarımıza ve özveri ile mücadele veren teknik ekip ve sporcularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Gökhan Egeli ise ilk sezon lige ısındıklarını, ikinci yıllarında daha güçlü kadro ile Sultan Ligi şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını kaydetti.