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Berlin Duvarı'nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni - Son Dakika

Berlin Duvarı'nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni

13.08.2021 15:34

Almanya'da Berlin Duvarı'nın inşa edilişinin 60. yıl dönümü kapsamında anma töreni düzenlendi.

Almanya'da Berlin Duvarı'nın inşa edilişinin 60. yıl dönümü kapsamında anma töreni düzenlendi. Törene katılan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Berlin Duvarı'nı "başarısızlılığın sembolü" olarak nitelendirdi.

Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya geçmelerinin önlenmesi amacıyla Doğu Almanya'nın aldığı kararla 13 Ağustos 1961 yılında yapımına başlanan Berlin Duvarı'nın inşasının 60. yıl dönümünde Bernauerstrasse Caddesi üzerinde yer alan Merkezi Duvar Anıtı önünde gerçekleştirildi. Doğudaki komünist rejimden batıya kaçmaya çalışan yaklaşık 140 kişinin ölümüne yol açan Berlin Duvarı kurbanlarının anıldığı törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin Belediye Başkanı Michael Mueller dahil yaklaşık 120 kişi katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier duvarı "başarısızlığın sembolü" olarak nitelendirerek, "Duvar, kendi vatandaşlarının gözünde ne egemen ne de meşru olan adaletsiz bir devletin göstergesiydi" ifadelerini kullandı. Steinmeier, dönemin Doğu Almanya Devlet Başkanı Walter Ulbricht'in 1961 yılında kullandığı, "Kimsenin duvar inşa etmek gibi bir niyeti yok" sözünü hatırlatarak bu sözü Almanya tarihinin en büyük yalanlarından biri olarak nitelendirdi. Doğu Almanya devletinin varlığını devam ettirebilmek için kendi vatandaşlarını ülke içerisinde hapseden bir devlet olduğunu belirten Steinmeier, bu devletin kendi vatandaşları tarafından dahi tanınmadığını savundu. Steinmeier, Berlin Duvarı'nın demokrasiyi hafife almamak için kalıcı bir hatırlatma işlevi gördüğünü ifade ederek, "Özgürlük ve demokrasi için savaşılmalı, ancak daha sonra korunmalı, savunulmalı ve muhafaza edilmelidir. Özgürlük ve demokrasi, kararlı bir bağlılık ve tutku gerektirir" şeklinde konuştu.

Berlin Belediye Başkanı Michel Müller ise yaptığı kısa konuşmada Berlin Duvarı'nın iki toplumu bölmesi sonucu yaşanan acıları hatırlattı.

DOĞU İLE BATIYI AYIRAN BERLİN DUVARI

Doğu Almanya'dan batıya kaçışları engellemek için Sovyetler Birliği yönetimindeki Doğu Almanya Meclisinin aldığı bir kararla 13 Ağustos 1961'de doğu ile batıyı birbirinden ayıran bir duvarın yapılmasına karar verilmesiyle 46 kilometre uzunluğundaki duvarın inşaatına başlanmıştı. 5 yılda tamamlanan Berlin Duvarı yapıldıktan sonra 5 bin kişi birçok zorluğa rağmen Batı Almanya'ya kaçmayı başarmıştı. Doğu Almanya'da 9 Kasım 1989 yılında duvarın yıkılacağı ve 28 yıldır ülkeyi ortadan ikiye bölen karmaşaya bir son verileceği duyurulmuştu. Duvarın her iki yanından da 2. Dünya Savaşı nedeniyle birbirinden ayrılan 100 binlerce kişi, insan seli oluşturmuştu. Duvarın yıkılışı 5 yıl sürerken, sınır kapılarının açılmasıyla birlikte 16 milyonluk Doğu Almanya nüfusunun 4.3 milyonu 4 gün içinde batıya geçerek sevdiklerine kavuşmuştu.

(Mahmut Tosun/İHA)

Berlin Duvarı'nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni
Berlin Duvarı'nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni
Berlin Duvarı'nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni
Berlin Duvarı'nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni
Berlin Duvarı'nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni
Berlin Duvarı'nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni

cumhurbaşkanı, Batı Almanya, Almanya, Berlin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berlin Duvarı'nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni - Son Dakika


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