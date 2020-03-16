Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek - Son Dakika

Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek

18 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini iptal etti.

Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini internetten ücretsiz verecek, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Berlin Filarmoni Orkestrası konserlerini iptal etti. Orkestra, konserlerini internet üzerinden ücretsiz yayınlayacak.

Kültür ve Avrupa'dan sorumlu Berlin Senatörü Dr. Klaus Lederer tarafından yapılan açıklamayla 19 Nisan'a kadar 500 kişiden fazla katılımı olan tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edildiği açıklandı. Berlin Filarmoni Orkestrası, bu kararın ardından yayınladıkları basın açıklamasında belirtilen tarihe kadar konserlerinin iptal edildiğini duyurdu. Yetkililer, konser salonlarının kapandığını, ama 'dijital konser salonundan' konserlerine devam edeceklerini ifade etti.

'BERLİN FİLARMONİ SİZİN İÇİN ÇALMAYA DEVAM EDECEK, ÜCRETSİZ'

Berlin Filarmoni Orkestrası, 30 gün boyunca internet üzerinden ücretsiz olarak yayın yapacak. Orkestranın yönetim kurulunda bulunan Baş Çellist Olaf Maninger, "Bu girişim sayesinde müziğimizle mümkün olduğunca çok insana zevk verebileceğimizi umuyoruz" dedi.

Orkestrayı internet üzerinden dinlemek isteyen müzikseverler, orkestranın web adresinde bulunan 'bilet sayfasına' girerek BERLINPHIL kodunu kullanarak ücretsiz olarak Berlin Filarmoni Orkestrası'nı dinleyebilecekler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Beethoven'ın 9 nolu senfonisinden kesit


Almanya, Avrupa, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
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