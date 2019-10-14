Berlin: Hârekatın hukuka uygunluğundan şüpheliyiz

Alman hükümeti, askeri harekatın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı. Hükümet Sözcüsü, Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarını askeri harekat gerekçesi olarak görmediklerini kaydetti.Alman hükümeti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatının uluslararası hukuka uygunluğu konusunda şüpheleri bulunduğunu açıkladı.



Berlin'deki olağan basın toplantısında konu ile ilgili soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Suriye'deki mevcut durumun orada bulunan Kürt gruplara yönelik askeri müdahaleyi uluslararası hukuk çerçevesinde meşrulaştırdığı görüşünde değiliz" dedi. Türkiye'nin "Gereken ve orantılı bir çerçevede" hareket etmesi gerektiğine işaret eden sözcü, sivillerin hayatının korunmasının ve insani açıdan uluslararası hukuka uymanın şart olduğuna vurgu yaptı.



Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı teröre karşı mücadele olarak gören Türkiye, bu harekatın uluslararası hukuk çerçevesinde haklı gerekçelerle düzenlendiğini savunuyor.



"Güvenlik kaygısı askeri harekat için gerekçe değil"



Türkiye'nin askeri harekat ile gerekçelerine atıfta bulunan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de sıklıkla terör ile tehdit edilen Türkiye'nin güvenlik kaygılarının "haklı" olduğunu, ancak bunu "Şimdi başlatılan askeri harekat için bir gerekçe" olarak görmediklerini vurguladı. Bu konuda Türkiye ile Almanya arasında "görüş ayrılığı" bulunduğunu belirten Seibert, bu çerçevede Türkiye'ye derhal harekata son verilmesi çağrısı yapıldığını sözlerine ekledi.



"Bölgede istikrarsızlığın artmasının, yeni sığınmacı akınlarının oluşmasının, bölgede yaşayanların insani durumun daha da kötüleşmesinin" güvenlik kaygılarını azaltmayacağı görüşünde olduklarına işaret eden Seibert, bu askeri harekatın bölgede yaşayan halkın büyük bölümünün yerinden olması ve bölgedeki istikrarsızlığı artması tehdidi yarattığını ifade etti. Seibert, harekatın IŞİD'in yeniden güçlenmesine de yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.



ABD'nin birlikleri çekmesine karşı



Alman hükümet Sözcüsü Seibert, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde konuşlu askerlerini çekmesine Almanya'nın karşı olduğuna da işaret etti. Türkiye'nin askeri harekatı dolayısıyla Avrupa Birliği içindeki müttefikleri ve ABD hükümeti ile temasta olduklarını ifade eden Seibert, Washington ile yapılan görüşmelerde "ABD'nin taahhütlerine bağlı kalması" beklentisinin iletildiğini kaydetti. Seibert, ABD hükümetinin talebine rağmen, Almanya'nın Suriye'ye asker göndermeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.



Silah ambargosu çağrısı Öte yandan Berlin'de Türkiye'ye karşı silah ambargosu uygulanmasına ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) dış politika uzmanı Norbert Röttgen, Türkiye'ye yönelik kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu. Röttgen, sadece yeni silah satışı izni verilmemesi değil, Türkiye'ye silah sevkiyatının tamamen durdurulmasından yana olduğunu vurguladı.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'ye silah satışı için yeni izin verilmeyeceğini duyurmuştu. İzni daha önce verilen silahların sevkiyatı konusunda ise bir karar alınmamıştı. Almanya'da ülke dışına silah satışı hükümetin onayına bağlı. Almanya, daha önce hem silah satışı izinlerini hem de sevkiyatı durdurmaya yönelik kapsamlı bir silah ambargosunu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkcı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a karşı uygulamıştı.



AFP,dpa,Reuters/JD,HS



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