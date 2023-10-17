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Berlin'de "Filistin'e özgürlük" sloganları atan Müslümanlara polisten sert müdahale - Son Dakika

Berlin'de "Filistin'e özgürlük" sloganları atan Müslümanlara polisten sert müdahale

Son Güncelleme: 17.10.2023 10:26

Gazze'de yaşananlara tepki göstermek için Almanya sokaklarına inen Müslümanlara polisin tepkisi sert oldu. Berlin'i ''Filistin'e özgürlük'' sloganlarıyla inleten kalabalığa coplarla saldıran çok sayıda polis, vatandaşları yerlerde sürükledi, orantısız güç kullanarak yaralanmalarına neden oldu.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 11 gündür bomba yağdırıyor. Bölgedeki zulme tepki göstermek için Almanya sokaklarına inen çok sayıda Müslüman ise polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

KADINI TUTUP YERE FIRLATTILAR

Berlin'i " Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla inleten kalabalığa, polis ekipleri sert müdahale etti. Müslüman çoğunluğa coplarla saldıran polisler, orantısız güç kullandıkları bir kadını ise yere fırlattı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Polisin yakasından tutup fırlattığı kadın, yere yığılıp kaldı. Protestocuların müdahale ettiği kadın ayağa kaldırılmaya çalışırken ekipler yine sert müdahalede bulunurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Son Dakika Güncel Berlin'de 'Filistin'e özgürlük' sloganları atan Müslümanlara polisten sert müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berlin'de "Filistin'e özgürlük" sloganları atan Müslümanlara polisten sert müdahale - Son Dakika
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