Berlin'de "Filistin'e özgürlük" sloganları atan Müslümanlara polisten sert müdahale

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 11 gündür bomba yağdırıyor. Bölgedeki zulme tepki göstermek için Almanya sokaklarına inen çok sayıda Müslüman ise polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

KADINI TUTUP YERE FIRLATTILAR

Berlin'i " Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla inleten kalabalığa, polis ekipleri sert müdahale etti. Müslüman çoğunluğa coplarla saldıran polisler, orantısız güç kullandıkları bir kadını ise yere fırlattı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Polisin yakasından tutup fırlattığı kadın, yere yığılıp kaldı. Protestocuların müdahale ettiği kadın ayağa kaldırılmaya çalışırken ekipler yine sert müdahalede bulunurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.