Son Dakika Haberleri: Berlin'i Hiç Bu Yönünden Görmediniz

Berlin'i Hiç Bu Yönünden Görmediniz

18 dakika önce

Eskiden sokaklarda yaşayan Dieter, Berlin'i evsizlerin gözünden farklı bir bakış açısıyla anlatarak rehberlik yapıyor.

Eskiden sokaklarda yaşayan Dieter, Berlin'i evsizlerin gözünden farklı bir bakış açısıyla anlatarak rehberlik yapıyor. İşte bir evsizin gözünden Berlin...
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:00 

Berlin, Güncel
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