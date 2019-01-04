Berlin'i Hiç Bu Yönünden Görmediniz
18 dakika önce
Eskiden sokaklarda yaşayan Dieter, Berlin'i evsizlerin gözünden farklı bir bakış açısıyla anlatarak rehberlik yapıyor.
Eskiden sokaklarda yaşayan Dieter, Berlin
'i evsizlerin gözünden farklı bir bakış açısıyla anlatarak rehberlik yapıyor. İşte bir evsizin gözünden Berlin...
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:00
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