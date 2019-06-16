Berlin'in altı bomba dolu
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İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında Sovyet kara birlikleri Berlin'e girmeden önce Batılı müttefiklerin hava gücü kente bomba yağdırdı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:08
İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında Sovyet kara birlikleri Berlin
'e girmeden önce Batılı müttefiklerin hava gücü kente bomba yağdırdı. Alman hava savunma sistemine yakalanmamak için çok yükseklerden atılan bombalar, hedefleri vurmak yerine kentin birçok yerine düştü. İki Almanya
'nın birleşmesinden sonra federal hükümet, bombaların nerelere atıldığını tespit edebilmek için Amerikalılar ve İngilizlerden harita ile fotoğraflar satın aldı. Atılan bombalar daha çok konutların olduğu bölgelere düşmüştü. Savaş sonrasında insanlar evlerini yeniden inşa etmek isteyince bombaların bulunduğu çukurlar da bilinçsizce dolduruldu. Bu yüzden bombaların yerini tespit etmek çok kolay değil.
BÜYÜK BİR FELAKET ÖNLENDİ
Geçtiğimiz cuma günü Berlin'de yine patlamamış bir bomba bulundu. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, büyük korkuya yol açtı. Alexander Meydanı yakınlarında bulunan bomba nedeniyle meydana çıkan yollar kapatıldı. Uzun uğraşlar sonucu dört kişilik uzman ekip bombayı etkisiz hale getirdi. Kentte olası büyük bir felaket önlendi.KAZIDAN ÖNCE BOMBA TARAMASI
İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen kent hala bombalardan temizlenemedi. Zaman zaman bulunan patlamamış bombalar büyük sıkıntılara yol açıyor. Berlin Belediyesi de inşaat izni verirken kazı işleri başlamadan önce bomba aramasını şart koşuyor. Kentte yapılan kazılarda şimdiye kadar 7 bin 500 patlamamış bombaya ulaşıldı. Ancak uzmanlara göre Berlin'in altıda hala patlamamış bomba var ve bunların sayısı 3 bin.
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