Berlin'in ilk sucuk döneri 'Söner'e büyük ilgi - Son Dakika

Berlin'in ilk sucuk döneri 'Söner'e büyük ilgi

Almanya'nın başkenti Berlin'de ilk kez açılan sucuk döner büfesi büyük ilgi görüyor.

Berlin'in ilk sucuk döneri 'Söner'e büyük ilgi, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de ilk kez açılan sucuk döner büfesi büyük ilgi görüyor. Önünde kuyruk oluşan büfenin kendine has müşteri kitlesi oluşmaya başladı.

Almanya'nın başkenti Berlin, Avrupa'nın da döner başkenti olarak tanınıyor. Berlin'deki günlük döner tüketimi pek çok kentten daha fazla oldu. Yurt dışında dönerin gelişimine öncülük eden kentlerden biri olan Berlin artık yaprak döner, kıyma döner, tavuk döner, sebzeli döner, balık dönerin ardından sucuk dönere de ev sahipliği yapmaya başladı.

Yaklaşık 10-12 sene önce çocukken aileleriyle gittikleri Türkiye'de Afyonkarahisar'da yedikleri sucuk döneri çok beğenen Tolga Alan ve arkadaşı Batuhan, yıllar sonra bu farklı tadı Berlin'e getirdi. "Yıllardır birilerinin Berlin'de sucuk döner yapmasını bekledik ama yapan olmadı" diyen Tolga Alan, nihayetinde kolları sıvayıp sucuk döneri kendileri yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Genç girişimciler Tolga ve Batuhan, Türkiye'den getirttikleri sucuk baharatını kullanarak Berlin'de bir döner imalathanesinde kendi sucuk dönerini hazırlattırıyor. Şehrin 'Küçük İstanbul' olarak adlandırılan semti Kreuzberg'de açtıkları küçük büfede, Almanya'nın ilk sucuk dönerini satan genç girişimciler, "Söner" adını verdikleri yeni nesil dönere ilgiden çok memnun. Öyle ki açıldığı ilk günden beri büfelerinin önünde kuyruk oluşuyor.

"Almanya döner ülkesi"

Almanya'nın bir döner ülkesi olduğunu belirten Tolga Alan "Almanya'da sucuk döner hiç olmadı. Biz de yeni bir şey yapalım ve sucuk tadında döner satalım dedik" ifadesini kullandı. Yeni ürünleri için "Bizim yaptığımız tam döner değil, tam sucuk da değil" diyen Tolga Alan, o nedenle sucuğun 's' si ile dönerin 'öner' ini birleştirerek "söner" ismini verdiklerini belirtti. Almanların damak tadına göre sönerin içerisine koydukları malzemeleri çeşitlendirdiklerini söyleyen Alan, "Salatasını biraz farklı yapıyoruz. İçerisine isteğe göre domates, salatalık, turşu koyuyoruz. 6-7 çeşit sosumuz var. Özellikle peynir sosumuz var ki bu sosu fazla kullanan yok ama bizim müşterilerimiz çok seviyor. Müşterilerimiz çok çeşitli; yarısı Türk, diğer yarısı da Alman ve turistlerden oluşuyor. Her türlü insan geliyor" dedi.

Alman müşteriler kente gelen yeni tattan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Berlin'in ilk sucuk dönerini deneyen Claudia, "Sucuk dönerin baharatı çok farklı. Salatası, taze ekmeği ve sosu ile birlikte bu kombinasyon ilginç bir tat oluşturuyor" dedi.

Micha ise, "Bu dönerin tadı klasik döner tadından farklı. Sucuğu da döneri de önceden ayrı ayrı biliyorum. Ama ikisinin birlikte olabileceğini bilmiyordum. Almanya'da yeni galiba. Çok lezzetli ve farklı, herkese tavsiye ederim" ifadesini kullandı.

1960'lı yıllardan itibaren Almanya'ya çalışmak üzere göç eden Türkler, göçle birlikte kendilerine ait kültürlerini ve damak tatlarını da beraberlerinde getirdi ve en kabul göreni döner oldu. 1961'de Berlin'e göç eden Malatyalı Kadir Numan'ın Almanya'da ilk döneri 1972 yılında Berlin'de sattığı biliniyor. Almanya'da dönerin babası olarak bilinen Kadir Numan, o zamanlar kendi hazırlayıp taktığı döneri ekmek arasına koyarak fastfood olarak sattı. Daha sonraları çeyrek pide ekmeğinin arasına konan döner, Almanların damak tadına da uyacak şekilde isteğe göre çeşitli soslarla tatlandırıldı ve içerisine kırmızı marul, domates soğan ilave edilerek servis edildi. Türk döneri, zamanla Berlin'de imalathanelerde seri üretime girdi ve bu sayede önce Almanya'nın sonra da Avrupa'nın hemen her şehrine yayıldı. Bugün Almanya'nın en sevilen fastfood yiyeceği olan dönerin yılık cirosunun 4 milyar euroyu geçtiği tahmin ediliyor. Ülkede günde 2 milyon porsiyon döner kebap tüketiliyor ve bunun için yaklaşık 400 ton et kullanılıyor. - BERLİN

Almanya, Berlin, Avrupa, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 11:01

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berlin'in ilk sucuk döneri 'Söner'e büyük ilgi - Son Dakika
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