Berlin Milletvekili Hakan Taş: "Öldürülmekten Korkuyorum"
Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif partisi (AfD) tarafından hazırlanarak sosyal medya üzerinden yayınlanan ve Berlin Parlamentosu'ndan Sol Parti milletvekili Hakan Taş'ı hedef alan video, tepkilere neden oldu.
Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif partisi (AfD) tarafından hazırlanarak sosyal medya üzerinden yayınlanan ve Berlin Parlamentosu'ndan Sol Parti milletvekili Hakan Taş'ı hedef alan video, tepkilere neden oldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
16.06.2020 11:00:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berlin Milletvekili Hakan Taş: "Öldürülmekten Korkuyorum" - Son Dakika