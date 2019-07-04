Son Dakika Haberleri: Berlin Moda Haftası'nda yeni akım: Kıyafet kiralama devri başlıyor
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Berlin Moda Haftası'nda yeni akım: Kıyafet kiralama devri başlıyor

55 dakika önce

Berlin Moda Haftası'nda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla 8 sene önce başlatılan 'yeşil ve etik moda' akımları giderek büyüyen bir sektör haline geldi. Neonyt akımı çatısı altında başlayan Mud Jeans uygulaması, müşterilere kıyafetlerini kiralama imkanı sunuyor.

Berlin Moda Haftası'nda yeni akım: Kıyafet kiralama devri başlıyor, System.String[]
Berlin Moda Haftası'nda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla 8 sene önce başlatılan 'yeşil ve etik moda' akımları giderek büyüyen bir sektör haline geldi.

200'ü aşkın markanın geri dönüştürülebilen malzemeler kullanılarak ya da üretim aşamasında karbon salınımını azaltan sistemlere yer vererek ön plana çıktığı moda organizasyonu, Neonyt Ticaret Fuarı şemsiyesi altında çok daha farklı bir boyut kazandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:22 
Berlin, Moda, Kültür Sanat
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