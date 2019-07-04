Berlin Moda Haftası'nda yeni akım: Kıyafet kiralama devri başlıyor
55 dakika önce
Berlin Moda Haftası'nda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla 8 sene önce başlatılan 'yeşil ve etik moda' akımları giderek büyüyen bir sektör haline geldi. Neonyt akımı çatısı altında başlayan Mud Jeans uygulaması, müşterilere kıyafetlerini kiralama imkanı sunuyor.
Berlin Moda
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:22
Haftası'nda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla 8 sene önce başlatılan 'yeşil ve etik moda' akımları giderek büyüyen bir sektör haline geldi.
200'ü aşkın markanın geri dönüştürülebilen malzemeler kullanılarak ya da üretim aşamasında karbon salınımını azaltan sistemlere yer vererek ön plana çıktığı moda organizasyonu, Neonyt Ticaret Fuarı şemsiyesi altında çok daha farklı bir boyut kazandı.
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