Berlin polisi 1 Mayıs'ta yapılacak gösterilerden dolayı alarmda - Son Dakika
Üye Girişi

Berlin polisi 1 Mayıs'ta yapılacak gösterilerden dolayı alarmda

30.04.2022 13:44
Berlin polisi 1 Mayıs'ta yapılacak gösterilerden dolayı alarmda

Almanya'da Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, yarın 1 Mayıs kapsamında düzenlenecek gösterilerde şiddet olayları çıkması durumunda, polisin sert bir şekilde müdahale edeceğini söyledi.

Almanya'da Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, yarın 1 Mayıs kapsamında düzenlenecek gösterilerde şiddet olayları çıkması durumunda, polisin sert bir şekilde müdahale edeceğini söyledi.

Spranger, Rbb24 radyosuna yaptığı açıklamada, emniyet birimlerinin gösterilerde uzlaşı stratejisi izleyeceklerini belirtti.

Gösterilerde büyük olasılıkla şiddet olayların yaşanacağını bildiklerini ifade eden Spranger, "Ancak şiddet olayları çıkarsa elbette polis sert bir şekilde müdahale eder." dedi.

Spranger, eyalette 1 Mayıs çerçevesinde düzenlenecek gösterilere ve halk şenliklerine 50 bin kişinin katılacağını varsaydıklarını belirterek bunların aşırılar tarafından eylemler için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

1 Mayıs kapsamında şehirde 6 bin polisin görev yapacağını aktaran Spranger, başka eyaletlerden Berlin polisine destek verileceği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin " Kudüs'te İsrail saldırganlığına karşı protesto gösterisi" sloganıyla düzenlemek istediği eylemin 1 Mayıs'a kadar yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, gösteride kışkırtıcı ve antisemitik sloganlar atılacağı, şiddetin övüleceği ve şiddet olayların çıkabileceğinden dolayı bu kararın alındığı ifade edildi.

Polisin yasaklama kararı Yüksek İdari Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Berlin'de geçen yıl 1 Mayıs'ta düzenlenen eylemlerde göstericiler ile polis arasında çatışmalar çıkmıştı.

Göstericiler, çöp bidonlarını ateşe vermiş ve barikatlar kurmuş, polis de sert müdahalede bulunarak biber gazı kullanmıştı.

Olaylarda 93 polis yaralanmış, 354 kişi göz altına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir

Almanya, 1 Mayıs, Berlin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berlin polisi 1 Mayıs'ta yapılacak gösterilerden dolayı alarmda - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:55:15. #1.11#
SON DAKİKA: Berlin polisi 1 Mayıs'ta yapılacak gösterilerden dolayı alarmda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement