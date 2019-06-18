Berlin Senatosu kira tasarını onayladı: 5 yıl artış olmayacak
48 dakika önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de son 10 yılda kiraların iki kat artmasına senato müdahale etti. Kentte ev kiralarının 5 yıl boyunca sabitlenmesini öngören tasarı Berlin Senatosu tarafından onaylandı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:08
'nın başkenti Berlin
'de son 10 yılda kiraların iki kat artmasına senato müdahale etti. Kentte ev kiralarının 5 yıl boyunca sabitlenmesini öngören tasarı Berlin Senatosu tarafından onaylandı.
Berlinliler'i zor durumda bırakan aşırı kira artışına çözüm arayan Senato, 5 yıl boyunca kiraların sabitlenmesini öneren yasa tasarısını
kabul etti. Yasaya göre kiracı değişse de kira bedeli değişmeden kalacak.
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