Son Dakika Haberleri: Berlin Tarım Bakanları Konferansı Başladı- Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, Almanya'da Tarım...

Berlin Tarım Bakanları Konferansı Başladı- Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, Almanya'da Tarım...

50 dakika önce

- Berlin Tarım Bakanları Konferansı başladı Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, Almanya'da Tarım Bakanları Konferansı'na katıldıBERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı Tarım Bakanları Konferansı başladı.

- Berlin Tarım Bakanları Konferansı başladı
Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, Almanya'da Tarım Bakanları Konferansı'na katıldı

BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı Tarım Bakanları Konferansı başladı.
17-19 Ocak tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında yapılan Tarım Bakanları Konferansı, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner'in açılış konuşması ile başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı konferansa 70 ülkeden tarım bakanları katıldı. Teknolojik gelişmeler ışığında tarım, gıda ve hayvancılık politikalarının ele alınacağı ve sorunlara çözüm önerilerinin dile getirileceği forumda ilk defa bir Türk bakan bir oturuma başkanlık edecek. Bakan Pakdemirli, "Tarım ve kırsal bölgelerde yapısal değişiklikler" konulu oturuma başkanlık edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Almanya, Berlin, Güncel
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