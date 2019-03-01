Son Dakika Haberleri: Berlin Teknik Üniversitesi'nde Türk Öğretmenlere Veda Töreni

Berlin Teknik Üniversitesi'nde Türk Öğretmenlere Veda Töreni

46 dakika önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı İstanbul, Ankara, Zonguldak, Manisa, Bitlis, Sivas, Eskişehir ve Kastamonu'daki meslek liselerinde görevli 10 öğretmeni mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla Prof. Dr. Şahin Albayrak'ın yönettiği Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki kurslara göndermişti.

Berlin Teknik Üniversitesi'nde Türk Öğretmenlere Veda Töreni, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanlığı İstanbul, Ankara, Zonguldak, Manisa, Bitlis, Sivas, Eskişehir ve Kastamonu'daki meslek liselerinde görevli 10 öğretmeni mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla Prof. Dr. Şahin Albayrak'ın yönettiği Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki kurslara göndermişti. Berlin Teknik Üniversitesi ile DAİ Araştırmalar Merkezi ve Türk Alman Bilişim Teknolojileri İleri Araştırmalar Merkezi'nin (GT-ARC) ortaklaşa düzenlediği kursları tamamlayan öğretmenler, sertifikalarını Prof. Dr. Şahin Albayrak ve Dr. Fikret Sivrikaya'nın elinden aldı. Berlin Teknik Üniversite'sinde öğretmenler için veda töreni de yapıldı.

İLK KEZ ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERDİK

Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Albayrak "Türkiye'nin değişik üniversitelerinde eğitim alan öğrencilere uzun zamandan beri yılın belirli dönemlerinde eğitim veriyoruz. Bilişim alanında eğitim alan öğrenciler bu alanda bilgilerini artırıp Türkiye'ye dönüyor. Bu yıl ilk kez Türkiye'deki öğretmenlere de eğitim vermeye başladık" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:05 

Berlin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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