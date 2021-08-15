Berlin Türk Cemaati, Almanya'da seçime katılım çağrısı yaptı - Son Dakika

Berlin Türk Cemaati Başkanı (TGB) Selçuk Demirci, 26 Eylül'de Almanya'da yapılacak federal seçimde sandığa gitme çağrısında bulundu.

TGB'nin düzenlediği basın toplantısında konuşan Demirci, 26 Eylül 2021'de Almanya'da genel seçimlerinin yanı sıra iki eyalette eyalet meclisi seçimi yapılacağını belirterek, "Artık her alanda bu toplumun bir ferdi ve parçası olduğumuzu göstermek zorundayız. Bu amaçla Berlin Türk Cemaati olarak 'haydi seçime' çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Demirci, Almanya'da yaşayan Türklerin doğumdan itibaren yaşadıkları olumsuzluklara dikkati çekerek, "Almanya'daki Türklerin kreş, anaokulu, ilkokul ve orta öğretimde, meslek ve iş hayatında, sosyo kültürel hayatta gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında ayrımcılığa tabi tutuldukları, haklarının gasbedildiği, bunların çok azının dile ve kamuoyu gündemine getirilerek gerek toplumsal siyasal gerekse yasal ve hukuki yöntemlerle kanun ve kararnamelerle çözümlere kavuşturulduğu, büyük bir kısmının ise gündeme dahi getirilmediği bir gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.

TGB Başkanı tüm bu olumsuzlukların kaldırılması için siyasette etkili olunması gerektiğini vurgulayarak, "Seçimlerde herhangi bir partiye yönlendirme yapmıyoruz. Amacımız yeter ki Türk kökenliler sandığa gitsin bu ülkenin geleceğinde sorumluluk sahibi olsun." diye konuştu.

TGB Başkan Yardımcısı Yüksel Aslan da seçime katılımı teşvik etmek amacıyla televizyon programları yapacaklarını sesli, görüntülü, yazılı mesajlar, broşürler dağıtacaklarını ve siyasi partilerin adaylarıyla toplantılar düzenleyeceklerini dile getirdi.