Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı 4 yıllık aranın ardından kapılarını açtı (1) - Son Dakika
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Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı 4 yıllık aranın ardından kapılarını açtı (1)

22.06.2022 18:55

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı (ILA Berlin), Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı (ILA Berlin), Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Messe Berlin tarafından Berlin- Brandenburg Havalimanında (BER) bulunan Berlin Fuar Merkezi'nde 2 yılda bir düzenlenen ve çok sayıda ülkeden havacılık sektör temsilcisinin katıldığı ILA Berlin fuarı, 4 yıllık aranın ardından "Öncü havacılık" temasıyla 26 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

2020'de salgın nedeniyle yapılamayan ILA Berlin alanında Avrupa'nın en büyüğü olarak kabul ediliyor. Fuarda, bu yıl 29 ülkeden yaklaşık 550 firma yer alıyor.

Sürdürülebilirlik, yeni teknolojiler ve inovasyon için önde gelen ticaret fuarı olan ILA Berlin, uluslararası havacılık sektörü temsilcileri, politika yapıcılar ve silahlı kuvvetler ve bilim insanları için bir buluşma yeri olarak biliniyor.

Bu yıl "Havacılık", "Uzay", "Savunma & Güvenlik" ve "Tedarikçiler" başlıkları altında yapılan ILA Berlin, havacılık sektörünün tüm değer zincirini kapsarken, masaya yatırılan konular arasında iklim açısından sıfır emisyonlu havacılık, yeni hareketlilik ve uzay güvenliği yer alıyor.

Fuarın resmi açılışını yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, havacılık sektöründe "ekolojik dönüşümün" önemini vurguladı.

Scholz, "Temel mesele, yaklaşık 200 yıldır kömür, petrol ve doğal gaz yakmaya dayanan ekonomik modelimizi, gezegenimizin geleceğini güvence altına alacak şekilde nasıl yeniden inşa edeceğimizdir." ifadesini kullandı.

Daha sonra, fuar alanını gezen Scholz, Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçağının sergi alanında yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada fuar süresince helikopterler, nakliye ve savaş uçakları gösteri uçuşu yapacak. Gösterilerde savaş uçakları ve askeri helikopterlerin yanı sıra Airbus firmasının A380 çift katlı yolcu uçağı ve Beluga kargo uçağı da yer alıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı 4 yıllık aranın ardından kapılarını açtı (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı 4 yıllık aranın ardından kapılarını açtı (1) - Son Dakika
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