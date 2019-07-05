Berlin ve Bonn'da başladı! Sırada o şehirler var

GELECEK 18 ayda Almanya'nın 20 büyük şehrinde 5G teknolojisinin kullanıma başlanacağının işaret edildiği açıklamada, şirketin mağazalarında 5G uyumlu Samsung S10 telefonlarının da 899.95 Euro'ya ve limitsiz internet planının da aylık 84.95 Euro'dan satılmaya başlandığı kaydedildi.

GELECEK 18 ayda Almanya'nın 20 büyük şehrinde 5G teknolojisinin kullanıma başlanacağının işaret edildiği açıklamada, şirketin mağazalarında 5G uyumlu Samsung S10 telefonlarının da 899.95 Euro'ya ve limitsiz internet planının da aylık 84.95 Euro'dan satılmaya başlandığı kaydedildi.



4G teknolojisine göre verileri bin kat daha hızlı aktarabilen 5G teknolojisi ile Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor.



İHALE 12 HAZİRAN'DA TAMAMLANMIŞTI



Almanya'da 19 Mart'ta başlayan 5G teknolojisi için frekans lisans ihalesi 12 Haziran'da tamamlanmıştı. Ülkede telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi (BNetzA), 52 gün süren ihalenin bedelini de toplamda 6 milyar 549 milyon Euro olarak açıklamıştı. 5G ihalesine katılan ve frekanslar almaya hak kazanan Deutsche Telekom'un 2 milyar 170 milyon Euro ödeme yapacağı belirtilmişti.

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