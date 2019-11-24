Berlin ve Brüksel'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Almanya'nın başkenti Berlin ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğunda düzenlenen törene, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Berlin Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız, Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yücekök, yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek, "Her öğretmenimize ayrı ayrı kariyerlerinde başarılar diliyorum, emekli öğretmenlerimize yıllarca verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin her insanın hayatında iz bırakan kişiler olduğunu vurgulayan Yücekök, "Bunun ötesinde toplumsal gelişmenin, kalkınmanın anahtarı da yine öğretmenlerdir." dedi.

Eğitim Müşaviri Yıldız da Öğretmenler Günü'nde öğretmenliğin ne kadar değerli bir meslek olduğunun vurgulandığını ifade ederek, "Bu meslek, bize Ulu Önder Atatürk'ten miras bırakıldı." diye konuştu.

Törende, öğrenciler folklor gösterisi yaptı ve şarkılar seslendirdi.

Belçika'daki Öğretmenler Günü etkinliği

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğince Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği Konferans Salonu'nda düzenlenen programda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gönderdiği mesaj okundu.

Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, öğretmenliğin "önemli ve kutsal bir meslek olduğunu" vurguladı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Anvers Başkonsolosu Korkut Tufan, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.