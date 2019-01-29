Son Dakika Haberleri: Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya Direkt Uçuş

Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya Direkt Uçuş

23 dakika önce

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Berlin'den Antalya'ya direkt uçuşlar 3 Nisan'da başlayacak.

Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya Direkt Uçuş, System.String[]
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Berlin'den Antalya'ya direkt uçuşlar 3 Nisan'da başlayacak. Yaz sezonu boyunca haftada iki frekans olarak karşılıklı düzenlenecek seferlerle yolcular Berlin'den Antalya'ya uçabilecek. Stuttgart'tan Antalya'ya 31 Mart'ta başlayacak direkt seferler de haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:11 

Türk Hava Yolları, Berlin, Antalya, Güncel
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