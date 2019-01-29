Berlin ve Stuttgart'tan Antalya'ya Direkt Uçuş
23 dakika önce
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Berlin'den Antalya'ya direkt uçuşlar 3 Nisan'da başlayacak.
THY
Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Berlin
'den Antalya
'ya direkt uçuşlar 3 Nisan'da başlayacak. Yaz sezonu boyunca haftada iki frekans olarak karşılıklı düzenlenecek seferlerle yolcular Berlin'den Antalya'ya uçabilecek. Stuttgart
'tan Antalya'ya 31 Mart'ta başlayacak direkt seferler de haftada iki frekans olarak gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:11
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