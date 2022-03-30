Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Johanna Eck okuluyla iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Johanna Eck okuluyla iş birliği anlaşması imzaladı

30.03.2022 15:08

Berlin Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Alman Johanna Eck Okulu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Berlin Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Alman Johanna Eck Okulu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

YEE Berlin Koordinatörü Feyzullah Bahçi ve Johanna Eck Okul Müdürü Engin Çatık tarafından imzalanan anlaşmayla YEE, Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS) konularında destek verecek Türkçe dersleri için eğitim materyalleri sağlayacak.

Bahçi, Berlin'de iş birliği yaptıkları okul sayısını ikiye çıkardıklarını ve bu sayıyı gelecek dönem daha da artıracaklarını söyledi.

Anlaşmayı imzalamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bahçi, "Okulda Türkçe dersi görenlerin eğitim materyallerini biz karşılayacağız. Okulda eğitim veren Türkçe öğretmenlerine de yılda bir kez seminer vereceğiz." dedi.

Bahçi, TYS ve STS'ler sonucunda uluslararası geçerliliği olan Türkçe sertifikası vereceklerini belirterek, " Almanya'da liselere girişte gerekli olan ikinci dil yeterliliğini de bu sertifikayla sağlamış olacağız. Öğrenciler için de güzel bir gelişme olacak." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Almanca öğrenirken önce Türkçe ana dilinin iyi öğrenilmesi gerektiğine dikkati çeken Bahçi, "Biz de burada Türkçenin öğrenilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Velilere de okullarda mutlaka Türkçe derslerini çocuklarına aldırmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Çatık da ilk kez bir enstitüyle böyle bir iş birliğine gittiklerini söyleyerek, "Çok dilli yetişen çocuklar gelecekte gerek öğrenim gerekse iş bulma konusunda çok avantajlı olacaklar." dedi.

Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Johanna Eck okuluyla iş birliği anlaşması imzaladı
Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Johanna Eck okuluyla iş birliği anlaşması imzaladı
Berlin Yunus Emre Enstitüsü, Johanna Eck okuluyla iş birliği anlaşması imzaladı

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Kaynak: AA

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