Berlin Yürüyerek ve Bisikletle Ulaşım Sağladı
18 dakika önce
ALMANYA'nın başkenti Berlin'de şehiriçi toplu taşıma şirketi BVG çalışanları, sekiz saatlik uyarı grevine gitti.
ALMANYA'nın başkenti Berlin'de şehiriçi toplu taşıma şirketi BVG çalışanları, sekiz saatlik uyarı grevine gitti. Öğlen saat 12.00'ye kadar süren greve 4 bin çalışan destek verirken metro, tramvay ve otobüsler çalışmadı. BVG merkezi önünde toplanan çalışanların mitingi olaysız sona erdi.
TAKSİLER FAYDALANDI
Sabah evden işine ve okuluna giden çalışanlar ile öğrenciler, erken saatlerde yollara döküldü. Başkentlilerin bir kısmı yaya olarak gideceği yere varırken, büyük bölümü de bisikleti tercih etti. Grevden taksiler de büyük oranda faydalandı. Okullarından uzak oturan öğrencilerin bir kısmı ise evde kaldı. Uyarı grev saat 12.00'de sona erdi. Kentteki ulaşım da yeniden toplu taşıma araçlarıyla sağlandı. Birleşik Hizmet Sendikası ver.di yöneticileri eylemden memnun kaldıklarını ve eylemin amacına ulaştığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:40
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