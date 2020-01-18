Berlin zirveye hazırlanıyor - Son Dakika

Dünya siyasetinde daha fazla rol almak ve sorumluluk üstlenmek isteyen Almanya bir adım attı. Başkent Berlin pazar günü yapılacak konferans için hazırlanıyor. Yapılacak Libya konferansı Almanya'nın dış politikası açısından büyük bir proje ve ülke için de adeta bir sınav olacak. Bu yüzden de dış politika olarak bu konferansa çok zaman ve enerji harcandı.

Başbakan Angela Merkel, Libya'daki aktör ülkelerin üst düzey temsilcilerini tek tek BerliN'e davet etti. Toplantıya, Almanya dahil 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanları davet edildi. Hükümet ve devlet başkanları düzeyinde olacak olan zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson da katılacak. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın da zirveye katılması bekleniyor. Libya tarafından ise ulusal mutabakat hükümeti ve Hafter masada olacak. Konferansın amacı kalıcı ateşkesi sağlamak, iç savaşı sona erdirerek barış ortamına geçişi hızlandırmak. General Hafter barış sürecine istekli görünmese de ülkeler bu konuda ısrarlı.

Hal böyle olunca şimdi gözler BerliN'de yapılacak Libya konferansına çevrilmiş durumda.

(İHA)