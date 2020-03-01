Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı muhalif yönetmen Mohammad Rasoulof'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı muhalif yönetmen Mohammad Rasoulof'a gitti - Son Dakika Dünya

Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı muhalif yönetmen Mohammad Rasoulof'a gitti

6 saat önce

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü yönetmen Muhammed Rasoulof'un "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı.

Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı muhalif yönetmen Mohammad Rasoulof'a gitti, System.String[]

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü İranlı yönetmen Muhammed Rasoulof'un "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı.


Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:07 
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