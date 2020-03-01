Son Dakika › Dünya › Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı muhalif yönetmen Mohammad Rasoulof'a gitti - Son Dakika Dünya
Berlinale'de 'Altın Ayı' İranlı muhalif yönetmen Mohammad Rasoulof'a gitti
6 saat önce
70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü yönetmen Muhammed Rasoulof'un "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı.
70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü İranlı yönetmen Muhammed Rasoulof'un "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:07
Son Dakika İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye mültecileri durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda yardım ediyor Sınır komşumuz Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası görüldü Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 975'e yükseldi