Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Synonyms" filmi kazandı
1 saat önce
69. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülüne İsrailli yönetmen Nadav Lapid'in "Synonyms" filmi layık görüldü.
69. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülüne İsrailli yönetmen Nadav Lapid'in "Synonyms" filmi layık görüldü. "En İyi İlk Film" ödülü Almanya adına yarışan "Oray" filmiyle genç yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay'a verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:55
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