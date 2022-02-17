Berlinale'de Ukrayna-Türk yapımı "Klondike" filmine ödül - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) gösterilen, yönetmen Maryna Er Gorbach'ın Ukrayna- Türkiye ortak yapımı "Klondike" filmi, "Ökümenik Jüri Ödülüne" layık görüldü.

72. Berlinale'de "Bağımsız jüri" ödüllerinin sahipleri Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl basın açıklamasıyla duyuruldu.

Buna göre Panorama bölümünde gösterilen Klondike'nin, Ökümenik Jüri Ödülünü aldığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin de desteklediği filmin yönetmeni Gorbach, AA muhabirine, filmi Berlinale'den de ödül aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Gorbach, "Duygularımız çok güzel. Sabah böyle bir sürpriz oldu. Jüri üyeleriyle buluştuk. Beklemiyorduk gerçekten. Güzel bir şey. Hem insanların tepkilerini görmek hem de bu güncel durumda Ukrayna'yı anlatmak ve Avrupa'da bunu yapmak, üstünü de ödül almak bizim için bir başlangıç." ifadesini kullandı.

Maryna Er Gorbach bundan sonra filmin Avrupa ve ABD'de festivallere katılacağını aktararak, aynı zamanda filmin dağıtımı için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Klondike'nin dünya prömiyeri 20-30 Ocak'ta çevrim içi düzenlenen Sundance Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yapılmıştı ve Gorbach "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülmüştü.

Berlinale'de "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödüllerinin sahipleri dün akşam düzenlenen törenle açıklanmıştı.